Zum Vatertag: Kourtney Kardashian teilt süßen Schnappschuss

Kourtney Kardashian (44) schwebt noch immer auf Wolke sieben! Während eines Konzerts ihres Liebsten Travis Barker (47) teilte die Reality-TV-Bekanntheit vor kurzem mit einem Plakat mit, dass sie schwanger ist. Sowohl Kourtney als auch Travis haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Jetzt erwarten sie ihr erstes gemeinsames Baby. Zum Vatertag widmete die Brünette ihrem Schatz jetzt ein süßes Bild und rührende Worte.

"Danke, dass du dich so gut um uns kümmerst", schrieb die Unternehmerin zu dem Familienfoto, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Auf dem süßen Schnappschuss, der letztes Jahr an Weihnachten aufgenommen wurde, sind mehrere ihrer Kinder zu sehen. Außerdem schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Alles Gute zum Vatertag!"

Noch am selben Tag bedankte sich Travis aus Social Media bei seiner Familie für deren Liebe und widmete seinem Vater auch gleich ein paar rührende Worte. "Alles Gute zum Vatertag an den besten Vater, den ich mir wünschen kann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß", schrieb der Musiker unter ein Foto mit seinem Papa. Bei seiner Frau, die sein Kind gerade in sich trägt, bedankte er sich auch: "Danke Gott für meinen zukünftigen Segen."

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

