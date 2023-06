Kourtney Kardashian teilt süße Babybauch-Fotos mit Travis!

Sie könnten gerade wohl nicht glücklicher sein! Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) sind seit vergangenem Jahr verheiratet. Schon bevor sie sich das Jawort gaben, hatten sie sich ein gemeinsames Kind gewünscht. Nun ist dieser Traum in Erfüllung gegangen: Vor wenigen Tagen verkündeten die beiden überglücklich, dass sie ein Baby erwarten. Die Schwangerschaft ist der Reality-TV-Bekanntheit auch bereits deutlich anzusehen: Auf süßen Pärchenbildern präsentiert Kourtney nun erstmals ihre runde Babykugel!

Die rund 222 Millionen Instagram-Fans der 44-Jährigen dürfen sich nun über die allerersten niedlichen Schwangerschaftsfotos freuen. Auf einem der Schnappschüsse drückt Travis seiner Frau einen Kuss auf den Bauch. Ein weiteres zeigt, wie der seine Drumsticks spielend auf die Kugel seiner Liebsten legt. Diese kann ihr Glück wohl auch kaum fassen. "Überwältigt von Dankbarkeit und Freude über Gottes Segen und seinen Plan", schreibt Kourtney emotional unter ihr Posting.

Das kleine Pärchen-Fotoshooting hatte offenbar kurz vor dem Konzert stattgefunden, bei dem Kourtney ihre Schwangerschaft verkündete. Dort hielt sie ein Plakat in die Höhe auf dem "Travis, ich bin schwanger" stand. Das sollte laut Hola! eine Hommage an das "All The Small Things"-Musikvideo von Travis' Band Blink-182 sein. In dem Clip hält ein Fan nämlich das gleiche Poster hoch.

