"Dexter"-Star Yvonne Strahovski erwartet Baby Nummer drei

Sie ist im absoluten Babyglück! Yvonne Strahovski ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Vor allem durch die Serien "Dexter" und "The Handmaid's Tale" ist sie bekannt geworden. Aber auch privat läuft es ziemlich rund bei der Beauty. Zusammen mit Ehemann Tim Loden hat sie bereits zwei Kinder. Und ihre Familie wird nun noch großer: Yvonne verrät ganz stolz im Netz, dass sie wieder schwanger ist!

Auf ihrer Instagram-Seite weiht die 40-Jährige ihre Fans in ihr süßes Geheimnis ein. Mit einem ziemlich lässigen Foto, auf dem sie ihren Babybauch präsentiert, macht sie die News publik. "So, jetzt geht's los. Babybauch Nummer drei. Pizza wollte unbedingt auf dem Foto sein. Genauso wie die winzigen Füße, die sich hinter mir verstecken", schreibt sie zu dem Bild mit ihrem Hund und ihrem Sohn.

Erst vor zwei Jahren konnte die Seriendarstellerin ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. "In der vergangenen Woche ist ein Engel zu uns auf die Welt gekommen. Willkommen in der Familie, mein Liebling. Ich liebe dich so sehr", schrieb sie damals im Netz. Ob sich ihre beiden Kids nun auf einen Bruder oder eine Schwester freuen dürfen, ist bislang noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Yvonne Strahovski im Januar 2020

Anzeige

Instagram / yvonnestrahovski Yvonne Strahovski und ihr Baby im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Yvonne Strahovski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de