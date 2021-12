Freudige Nachrichten von Yvonne Strahovski! Im Sommer sorgte die Schauspielerin mit einem ganz besonderen Auftritt am roten Teppich für Aufsehen. Bei der Premiere ihres Filmes "The Tomorrow War" tauchte sie in einem engen weißen Kleid auf und präsentierte überraschend einen deutlichen Babybauch. Für die "Dexter"-Darstellerin und ihren Mann Tim Loden ist es nach der Geburt ihres Sohnes William im Oktober 2018 bereits das zweite Kind. Und nun ist der Nachwuchs sogar schon auf der Welt!

Via Instagram machte die 39-Jährige die süßen Neuigkeiten publik. Dazu postete die Neu-Mama ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit dem Neugeborenen zu sehen ist und das Kind liebevoll im Arm hält. "In der vergangenen Woche ist ein Engel zu uns auf die Welt gekommen. Willkommen in der Familie, mein Liebling. Ich liebe dich so sehr", schwärmte Yvonne von ihrem neuen Familienmitglied. Schon im Vorfeld hatte sie verraten, dass sie wieder einen Jungen erwartet.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. Unter anderem Teresa Palmer (35), die im August selbst ihr viertes Baby zur Welt gebracht hat, freut sich mit Yvonne. "Himmel! Riesige Glückwünsche, Mama!", schrieb die australische Schauspielerin.

