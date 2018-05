Baby-Alarm bei Yvonne Strahovski! In der Rolle der Serena Joy Waterford in der hochgelobten und preisgekrönten Mystery-Serie "The Handmaid's Tale" wünscht sich die schöne Blondine mit aller Gewalt ein Kind. Im wahren Leben ließ sie jetzt die Babybombe platzen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim Loden erwartet die Australierin mit polnischen Wurzeln nun zum ersten Mal Nachwuchs. Der erste Schwangerschaftsschnappschuss mit rundem Babybäuchlein beweist jetzt: Der Baldmama-Glow steht Yvonne ganz hervorragend!

Am Freitag veröffentlichte der Ex-"Dexter"-Star auf seinem Instagram-Kanal ein Pic, das Bände spricht. Unter ihrem engen, langen, rostroten Kleid wölbt sich eine eindeutige Kugel und auch das spitzbübische Lächeln verrät das baldige Mutterglück. "Ich freue mich so sehr darüber, endlich meine erfreulichen Neuigkeiten verkünden zu dürfen – ich werde Mama! Es ist so aufregend, das kleine Nüsschen in meinem Bauch heranwachsen zu sehen", verbreitete sie die frohe Botschaft. Prompt meldeten sich natürlich ihre Fans zu Wort, die den TV-Star mit Glückwünschen überhäuften.

Mit diesem jüngsten Post sorgte Yvonne nicht zum ersten Mal für eine Überraschung! Erst letzten September ließ die Blondine völlig unerwartet verlauten, dass sie klammheimlich ihren Langzeitfreund Tim Loden geheiratet hatte. Das Eheglück krönen die beiden Turteltauben jetzt wohl mit einem Spross der Liebe!

WENN.com Tim Loden und Yvonne Strahovski in Los Angeles 2011

Jon Kopaloff/Getty Images Yvonne Strahovski, TV-Star

DJDM / WENN.com Tim Loden und Yvonne Strahovski in Las Vegas 2011

