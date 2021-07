Sind Babybäuche das neue Überraschungs-Accessoire auf den roten Teppichen und Hollywood-Events der USA? Vor wenigen Tagen trat Rapperin Cardi B (28) zusammen mit ihrem Ehemann Offset (29) und seiner Band Migos im Rahmen der BET Awards auf. In in ihrem sehr körperbetonten Outfit präsentierte sie ohne Vorwarnung einen deutlich erkennbaren Babybauch und verkündete damit, erneut schwanger zu sein. Die Dexter-Schauspielerin Yvonne Strahovski entschied sich nun ebenfalls, ihren besonderen Umstand so bekannt zu geben.

Die Blondine erschien am 30. Juni am roten Teppich ihres neuen Films "The Tomorrow War" im Banc of California Stadium in Los Angeles. Da Yvonne ein hautenges weißes Kleid trug, konnte man die große Wölbung ihrer Körpermitte richtig gut erkennen. Die Robe war bodenlang mit langen Ärmeln und einem Kragen – der Fokus lag damit wirklich komplett auf dem Bauch. Sogar ihre Haare waren alle nach hinten gestylt.

Für Yvonne ist dies schon die zweite Schwangerschaft. Die "Dexter"-Schauspielerin begrüßte bereits 2018 einen Sohn mit ihrem Ehemann Tim Loden. In welcher Schwangerschaftswoche sie sich schon befindet, ist bis dato nicht bekannt.

Getty Images Yvonne Strahovski bei der Premiere von "The Tomorrow War"

