Ex-Bachelor-Kandidatin Natalie Dlabolova ist schwanger!

Süßer Nachwuchs im Anmarsch! Natalie Dlabolova (25) war in der zwölften Staffel von Der Bachelor dabei und buhlte um Dominik Stuckmann (31). Allerdings suchte sie in der Show vergeblich nach der großen Liebe – bereits in der dritten Nacht der Rosen war die Reise für die damalige Kandidatin zu Ende. Inzwischen ist sie aber wieder in festen Händen und überrascht mit erfreulichen News: Natalie erwartet ihr erstes Baby!

Vor wenigen Stunden teilte die TV-Bekanntheit einen neuen Schnappschuss auf Instagram mit ihren Followern – und der ist wirklich putzig! Auf dem Bild zeigt Natalie ihre wachsende Babykugel, während ihr Freund vor der Schwangeren kniet und dem Babybauch einen Schmatzer verpasst. "Unser kleines Wunder", schreibt die 25-Jährige zum Posting.

Bei diesen süßen Neuigkeiten ließ es sich die ein oder andere Bachelor-Kollegin nicht nehmen, in der Kommentarspalte liebevolle Glückwünsche auszurichten – so unter anderem Jana-Maria Herz (31), Christina Aurora und Yasmin Vogt (24). Und auch die einstige Siegerin Anna Rossow (34) kommentierte das Schwangerschaftsfoto mit einem schlichten "Wow".

