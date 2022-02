Dominik Stuckmann (30) musste sich erneut entscheiden! Der Unternehmer sucht in der diesjährigen Staffel vom Bachelor nach der großen Liebe und durfte schon zahlreiche Liebesanwärterinnen kennenlernen. In der dritten Folge kamen sogar zwei Neue dazu – doch am Ende musste er sich von zwei Damen auch wieder verabschieden: Welche Kandidatinnen konnten in der Nacht der Rosen ihre Koffer wieder packen?

Nachdem der Junggeselle die erste Schnittblume schon beim Einzeldate an Nachzüglerin Chiara F. verteilt hat, ging es an die übrigen 14. Zum Schluss mussten noch Natalie Dlabolova (24), Josephine Fischer und Susanna Bouchain um den Verbleib in der Sendung bangen. Letztere ergatterte jedoch schließlich die letzte Rose: Natalie und Josi verabschiedeten sich daraufhin von Dominik und traten die Heimreise an.

Vor allem Natalie war allerdings nicht allzu überrascht über ihren Exit. "Es hat einfach nicht gepasst zwischen uns beiden", gab sie kurz nach der Verabschiedung im Einzelinterview zu. Auch Josephine zeigte sich ausgeglichen: "Klar, ich find's schade, aber ich kann jetzt nicht so wahnsinnig traurig sein, weil ich den Menschen dahinter einfach noch gar nicht gut genug kenne."

