Natalie Dlabolova (24) war nach ihrem Bachelor-Exit offenbar nicht allzu enttäuscht! Am Mittwoch musste Dominik Stuckmann (30) in der dritten Nacht der Rosen entscheiden, welche Single-Ladys er weiterhin kennenlernen will. Für Josephine Fischer und Natalie reichte es nicht – und die Girls mussten vorzeitig die Heimreise antreten. Letztere sprach mit Promiflash nun über ihren Rauswurf. Dabei verriet sie: Mit Dominik hat es einfach nicht gepasst!

Im Promiflash-Interview erzählte die 24-Jährige, wie es ihr nach ihrem Exit erging. "Ich war zwar sehr traurig, die Mädels zu verlassen, allerdings hat es mit Dominik einfach nicht gepasst und es war der richtige Zeitpunkt zu gehen", stellte sie klar. Natalie habe schon früh bemerkt, dass der Junggeselle nicht wirklich ihrem Beuteschema entspricht. Trotzdem habe sie sich auf die Show einlassen wollen. "Letztendlich habe ich es einfach nicht gefühlt und ich denke, Dominik ging es genauso", erklärte die Beauty aus Erlangen ihre Haltung.

Dass gerade Nele Wüstenberg (28) die erste Rosenanwärterin in dieser Staffel war, die einen Kuss von dem 30-Jährigen ergattern konnte, freut Natalie hingegen sehr – schließlich war die First Dates Hotel-Bekanntheit ihre Bezugsperson in der Villa! "Ich wusste, dass sie ihn wirklich gut findet", gab sie im Interview ehrlich zu.

