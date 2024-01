Ex-Bachelor-Kandidatin Natalie Dlabolova ist Mutter geworden

Natalie Dlabolova (26) ist überglücklich! Nachdem sie 2022 beim Bachelor vergeblich um das Herz von Dominik Stuckmann (31) gekämpft hatte, fand die Erlangerin ihre große Liebe später abseits der TV-Kameras. Im Juni machte sie dann öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner André Nachwuchs erwartet – und nun war es endlich so weit: Natalies Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty ein Reel, in dem sie ihre Schwangerschaft Revue passieren lässt und schließlich verkündet, dass sie ihr kleines Wunder endlich in den Armen halten kann. "Ich wünsche jedem einen Partner wie André an seiner Seite, der mich zu jedem Termin begleitet hat, alles stehen und liegen gelassen hat, wenn es mir schlecht ging, mich nichts hat tragen lassen, meinen Bauch massiert hat, meine Hormonschwankungen mitgemacht hat und mich aufgebaut hat", betonte Natalie. Er habe ihr jeden Tag gezeigt, dass er sie liebt und gesagt, dass sie die Schönste sei: "Ohne dich hätte ich die Geburt nie überstanden. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber eigentlich möchte ich nur sagen, wie dankbar ich bin für diese tolle Zeit und dich."

Natalies Fans sind von den süßen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. "Awwww, [ich] freue mich so für euch", schreibt zum Beispiel ihre ehemalige Konkurrentin Nele Wüstenberg (30). "So schön", freuen sich auch Yasmin Vogt (25) und Vivian Boesveld.

Natalie Dlabolova mit ihrem Partner

Ex-Bachelor-Girl Natalie

Natalie, Bachelor-Kandidatin 2022

