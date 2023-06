"Weniger Sex": Arielle Rippegather über Dating als Transfrau

Sie hat es nicht gerade leicht! Arielle Rippegather (32) wurde als Marco Rippegather geboren – doch vor etwa vier Jahren entschied sich das Realitysternchen dann endgültig dazu, eine Frau zu werden. Nachdem ihre Beziehung 2021 bei #CoupleChallenge scheiterte, ist die DSDS-Teilnehmerin nun wieder bereit, sich ins Dating-Leben zu stürzen. Doch Mister Right lässt scheinbar auf sich warten: Arielle spricht jetzt ganz offen über Veränderungen im Liebesleben als Transfrau!

In einem Interview mit Bild offenbart die diesjährige B:Real – Echte Promis, echtes Leben-Teilnehmerin, wie schwer ihr die Partnersuche vor ihrer Geschlechtsangleichung fiel: "Ich war so ein Sexobjekt für die Männer, das ist unglaublich. Ich hatte am Tag bestimmt 300 Sex-Anfragen bei Instagram." Mittlerweile habe sich das allerdings geändert. "Nach der geschlechtsangleichenden OP bekomme ich viel weniger Sex-Anfragen von Männern", plaudert die Beauty aus.

Laut Arielle gebe es dafür jedenfalls auch eine einfache Begründung: "Ich glaube, dass ein Mann entweder eine biologische Frau oder er eine Frau mit Penis will. Sobald du umoperiert bist, ist es für ihn langweilig." Im Gespräch macht der Realitystar zudem klar, dass Männer ihn meist nur für die Affäre wollen – das habe schließlich dazu geführt, dass die Blondine bei Dates oftmals erst gar nicht erwähne, früher mal ein Mann gewesen zu sein.

Anzeige

Splash News / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Stars

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de