Klares Ergebnis: Dieser gefeuerte "B:Real"-Star soll bleiben

Ihr habt abgestimmt! Vor wenigen Tagen wurde publik, dass Melody Haase (29), Arielle Rippegather (33), Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale nicht mehr bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen sein werden. Laut den Stars seien ihre Geschichten auserzählt, weswegen sie kurzerhand entlassen wurden. Der Sender gab diesbezüglich gegenüber Promiflash auch ein Statement ab. Doch was sagen eigentlich die Fans dazu? Ein Star wird wohl besonders fehlen...

Bei einer Promiflash-Umfrage, welcher Exit die Leser am traurigsten machen würde, zeichnete sich ein klares Ergebnis ab! Denn 893 von insgesamt 1.316 Fans und somit 67,9 Prozent finden Melody Haases Kündigung am traurigsten [Stand: 10. Januar, 18:12 Uhr]. Die anderen Realitystars liegen mit deutlichem Abstand hinter der DSDS-Bekanntheit.

209 (15,9 Prozent) Leser meinen, dass Fabio total unterhaltsam gewesen sei und deshalb in dem Format bleiben sollte. Platz drei belegt seine Ex Marlisa: Nur 147 von den teilnehmenden Fans werden die Influencerin sehr in der Sendung vermissen. Arielles Exit stimmt ebenfalls nur wenige User traurig: Lediglich 67 Nutzer (5,1 Prozent) finden ihren Rauswurf schade.

