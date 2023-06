Bachelorette-Kandidat suchte bei "First Dates" die Liebe!

Dieser Bachelorette-Kandidat wagt einen zweiten Versuch! Schon am 12. Juli startet die neue Staffel, in der Jennifer Saro unter 18 Kandidaten den perfekten Partner für ihr Leben finden will. Unter den Boys, die um ihr Herz kämpfen, ist auch der Koch Alexander Runow aus Mannheim. Doch der 27-Jährige ist kein Unbekannter: Alex versuchte bereits bei First Dates Hotel, die richtige Frau zu finden!

Im vergangenen Jahr klickte es beim Date mit Singlelady Jana in der Show zwar nicht, doch an der Hotelbar lernte er dann Kandidatin Janice kennen und die Funken flogen! Für mehr als einen Urlaubsflirt reicht es dann aber auch nicht. Jetzt also der neue Anlauf bei der Bachelorette. Und da will sich Alex endlich so zeigen, wie er wirklich ist. "Meine bisherigen Beziehungen sind daran gescheitert, dass ich einfach nicht ich sein konnte", verrät er im RTL-Interview.

Doch was wünscht sich Alex von Jenni? "Ich würde es schön finden, wenn meine Traumfrau einfach megagut gelaunt ist. [...] Ich würde mich freuen, wenn sie eine schöne Ausstrahlung hat, die mich auch charakterlich hochzieht, die einen gut aufbauen kann", erklärt er. Mit der Bachelorette möchte der Sonnyboy sich im Idealfall den Traum einer eigenen Familie erfüllen.

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Alex

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

Instagram / alexander_runow Alexander Runow im Januar 2023 in Ägypten

