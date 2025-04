"Nicht mehr lange": Alexander Runows Baby kommt bald

Alexander Runow (29), bekannt aus Formaten wie Die Bachelorette und Are You The One – Reality Stars in Love, teilt neue Einblicke in sein persönliches Glück. Der Reality-TV-Star erwartet sein erstes Kind und kündigte nun auf Instagram an, dass die Geburt kurz bevorsteht. "Bald wird es ernst. Nicht mehr lange, dann kommst du", schrieb der 29-Jährige zu einer emotionalen Video. In dem Clip sind Babyartikel zu sehen: von winzigen Kleidungsstücken über eine Babydecke bis hin zum bereits eingerichteten Kinderzimmer. Alexander scheint bestens auf die anstehende Vaterrolle vorbereitet zu sein.

Im vergangenen Dezember hatte Alexander die freudigen Neuigkeiten erstmals öffentlich gemacht. Damals verriet er auch, dass er einen Sohn erwartet und bereits sehr stolz auf seine kleine Familie ist. In einem Post richtete er bewegende Worte an seine Partnerin und das ungeborene Kind: "Ich liebe euch, meine kleine Familie." Wer die Mutter seines Kindes ist und wie die beiden sich kennengelernt haben, hat Alexander bisher nicht öffentlich geteilt. Auch über den genauen Geburtstermin des Babys machte der 29-Jährige keine weiteren Angaben.

Die richtige Partnerin fürs Leben hatte Alexander zuvor mehrmals vergeblich in verschiedenen Reality-TV-Formaten gesucht. Im Jahr 2023 wollte er bei "Die Bachelorette" das Herz von Jennifer Saro (29) gewinnen, und auch in der Show "Are You The One – Reality Stars in Love" suchte er nach der großen Liebe. Trotz der Misserfolge vor laufender Kamera scheinen er und seine Partnerin nun ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Mit den jüngsten Baby-News schlägt Alexander ein neues Kapitel auf und beginnt einen aufregenden neuen Abschnitt als Vater.

Instagram / alexander_runow Ultraschallfoto von Alexander Runows Baby, Dezember 2024

RTL Jennifer Saro und Alexander Runow bei "Die Bachelorette" 2023

