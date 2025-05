"Die Bachelorette"-Star Alexander Runow ist Vater geworden

Alexander Runow (29) ist überglücklich! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist erstmals Vater geworden. Die schöne Neuigkeit teilt der Realitystar auf Instagram. Dort postet er ein süßes Foto, auf dem er mit seinem Baby kuschelt. Dazu schreibt er: "Neues Kapitel, also Leute, es ist das wunderschönste Gefühl, das es gibt, das ist klar! E.A.R. – ich liebe dich." Wann genau das kleine Wunder das Licht der Welt erblickte, behält Alex für sich. Auch den Namen seines Kindes verrät er nicht – seine Fans müssen sich wohl vorerst mit den Initialen zufriedengeben. Jedoch wissen sie bereits, dass der Blondschopf Vater eines Sohnes geworden ist.

Seine große Freude darüber, zum ersten Mal Papa zu werden, teilte der Influencer bereits im Dezember mit seiner Community. Unter einem Ultraschallbild, auf dem unverkennbar ein Baby zu sehen war, schrieb er: "Jetzt ist es so weit, ich werde Vater. Von einem tollen Sohn! [...] Ich kann es nicht glauben, aber ich bin stolz darauf, wie alles jetzt gekommen ist. Das hat jetzt meine Aufmerksamkeit für ein Leben lang." Wer die Mutter seines Kindes ist, verriet Alex bislang noch nicht. Vereinzelte Schnappschüsse bei Social Media lassen aber vermuten, dass es sich dabei um seine feste Partnerin handelt. Auch bei seiner Vaterschaftsankündigung schwärmte er: "Ich liebe euch, meine kleine Familie."

Allzu lange können der 29-Jährige und seine Baby-Mama noch nicht gemeinsam durchs Leben gehen. 2024 suchte Alex noch bei Are You The One – Reality Stars in Love nach seinem Perfect Match. Bekannt wurde er aber bereits im Jahr 2023, als er um das Herz von Rosenkavalierin Jennifer Saro (29) kämpfte.

Instagram / alexander_runow Alexander Runow im Mai 2025

Instagram / alexander_runow Alexander Runow, Reality-TV-Star

