Hat es bei Alex und Janice wirklich gefunkt? Der Koch aus Mannheim hatte bei First Dates Hotel zunächst ein Date mit Singlelady Jana. Dem Duo fehlte es aber zunehmend an Gesprächsstoff, weshalb es nicht überraschend kam, als beide sich gegen ein weiteres Rendezvous entschieden haben. Am Pool machte der 26-Jährige dann aber die Bekanntschaft mit Janice – und es sprühten direkt Funken. Aber wie ging es bei Alex und der Brünetten nach "First Dates Hotel" weiter? Gegenüber Promiflash verrieten sie, ob sie ein Paar sind...

"Mit Janice und mir hat es leider nicht mehr geklappt für ein zweites Treffen. Das ist etwas untergegangen, leider", musste der Blondschopf im Gespräch mit Promiflash gestehen. Trotzdem glaubt er, dass sie sich nach wie vor gut verstehen und auch bei einer weiteren Begegnung super harmonieren würden. Auf Date-Ebene würde ein privates Treffen aber wohl nicht stattfinden. "Deswegen bleibt es bei einer guten Freundschaft, in der man sich immer melden kann", betonte Alex, fügte allerdings hinzu: "Aber wer weiß, was noch passiert."

Auch Janice gibt zu, dass der Alltag und die Entfernung zwischen Berlin und Mannheim dem Urlaubsflirt nicht gerade in die Karten gespielt haben. "Der Kontakt war am Anfang relativ gut, wir haben viel gefacetimt und geschrieben, ist aber dann leider ein wenig abgeebbt", erzählte sie. Im Bezug auf die Zukunft ist sie ähnlich wie ihr Kuppelshow-Kollege offen für alles. "Ich sage immer: 'Sage niemals nie' – denke aber, dass es eher freundschaftlich bei uns bleibt." Dass sie in der Show den ersten Schritt gemacht hat, bereut Janice aber nicht – das müsse nicht immer den Männern überlassen sein.

