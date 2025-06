Nach Reality-TV: Alex Runow wird jetzt Familien-Blogger

Reality-TV-Star Alexander Runow (29) schlägt ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat, der zuletzt bei Are You The One? zu sehen war, ist seit Mai stolzer Vater. Auf Instagram kündigt er nun an, seinen Alltag als Neu-Papa künftig mit seinen Followern zu teilen und mehr aus seinem Familienleben zu zeigen. "Ich werde euch jeden Tag mal einen kleinen Einblick zeigen, auch wie es ist, als frischgebackener Vater seinen normalen Alltag zu meistern", verspricht er in einem Video.

Alexander betont, dass er zwar dankbar für die Zeit im TV ist und viele schöne Erfahrungen gesammelt hat. Doch nun sei für ihn die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Entscheidung des 29-Jährigen hat jedoch auch ganz praktische Gründe. Denn er sieht den neuen Content auch als neue Einkommensquelle. "Ich verdiene mein Geld weder durch Social Media noch durch andere Sachen. Und als Gastronom hast du ja heutzutage nicht so die Chance, fettes Geld zu machen", gesteht der AYTO-Star ehrlich.

Im Dezember 2024 verkündete Alexander die überraschende Nachricht, dass er Vater wird. Zuvor wussten Fans des Reality-TV-Teilnehmers noch nicht einmal, dass er in einer Beziehung ist. Auf Instagram machte er damals jedoch deutlich, wie glücklich er ist. "Ich liebe dich! Ich liebe euch, meine kleine Familie", richtete er liebevoll Worte an seine Partnerin und das ungeborene Baby. Im Mai dieses Jahres war es dann so weit: Alex und seine Partnerin durften ihren Sohn auf der Welt begrüßen.

Instagram / alexander_runow Alexander Runow, AYTO-Star

Instagram / alexander_runow Alexander Runow, Reality-TV-Star

