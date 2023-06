Mit 35 Jahren: Ex-Football-Star Ryan Mallett ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Ryan Mallett spielte bis 2017 sechs Jahre lang in der höchsten Football-Liga. In der NFL stand er für die New England Patriots, wo er als Backup für Superstar Tom Brady (45) fungierte, Houston Texas und die Baltimore Ravens auf dem Feld. Seit seinem Rückzug aus dem aktiven Sport arbeitete der US-Amerikaner als Football-Trainer an Schulen. Doch nun ist Ryan überraschend mit nur 35 Jahren gestorben.

"Mit großer Traurigkeit teilen wir den Verlust von Coach Ryan Mallett mit. Coach Mallett war ein geliebter Trainer und Pädagoge", bestätigt sein Schulbezirk auf Facebook. Der Sportler wurde nur 35 Jahre alt. Wie TMZ berichtet, ist sein früher Tod auf einen tragischen Unfall zurückzuführen: Ryan soll in Florida ertrunken und schließlich in einem nahe gelegenen Krankenhaus für tot erklärt worden sein.

Auch Ryans ehemaliges NFL-Team meldet sich bereits zu dem tragischen Verlust. "Die New England Patriots sind zutiefst betrübt vom plötzlichen und unerwarteten Ableben des ehemaligen Quarterbacks Ryan Mallett zu erfahren", bekundet die Mannschaft auf Twitter ihr Beileid.

Anzeige

Getty Images Ryan Mallett, ehemaliger Footballer

Anzeige

Getty Images Ryan Mallett im September 2015

Anzeige

Getty Images Ryan Mallett im August 2017 in Baltimore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de