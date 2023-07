In Florida ertrunken: Freundin wollte Ryan Mallett retten!

Der Tod von Ryan Mallett (✝35) schockiert seine Freunde, Familie und Fans. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Football-Star verstorben ist. Medienberichten zufolge starb der Sportler bei einem Unfall in Florida – er ertrank und wurde nur 35 Jahre alt. Nach dem schrecklichen Vorfall meldet sich nun die Freundin des NFL-Stars, die bei dem Unglück dabei war, zu Wort und erklärt: Sie versuchte noch, Ryan zu retten...

Auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichte Madison Carter nun einen langen Brief, den sie direkt an ihren Liebsten richtete. Darin schrieb die Blondine: "Ich glaube nicht, dass ich jemals verstehen werde, warum das passiert ist. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte, und ich hoffe, du weißt, wie sehr ich es versucht habe." Neben diesen traurigen Zeilen erinnerte sich Madison aber auch an schöne Zeiten zurück: "Ich kann dir nie genug dafür danken, dass du mich so geliebt hast, wie du es getan hast. In so kurzer Zeit hast du mir die Liebe gezeigt, um die ich mein ganzes Leben lang gebetet habe."

Wie genau es zu Ryans Tod gekommen war, ist noch unklar. Zahlreiche Wegbegleiter meldeten sich anschließend jedoch mit rührenden Worten – darunter auch NFL-Star Tom Brady (45). "Wir haben einen großartigen Mann verloren. Danke für alles, was du getan hast, Ryan", schrieb der frühere Quarterback.

Ryan Mallett, Footballspieler

Ryan Mallett im August 2017 in Baltimore

Tom Brady und Ryan Mallett bei einem Spiel im Jahr 2013

