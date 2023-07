Familie und Freunde nehmen Abschied von Ryan Mallett (†35)

Ein emotionaler Tag für seine Angehörigen. Vergangene Woche machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Footballspieler Ryan Mallett (✝35) ist verstorben. Bei einem tragischen Unfall in Florida war er im Meer ertrunken, da er es nicht mehr geschafft hatte, an die Küste zu schwimmen. Nun findet vor wenigen Tagen die Trauerfeier für den einstigen New-England-Patriots-Quarterback statt. Und Ryans Angehörige gedenken seiner auf rührende Weise.

Am Donnerstag wurde in Fayettesville die Trauerfeier für den NFL-Star abgehalten. Rund 800 Gäste erschienen, um Ryan die letzte Ehre zu erweisen. Wie der lokale Sender Fox-16 berichtet, widmete seine Familie ihm rührende Worte während ihrer Rede. "Ryan hat jeden Tag voll ausgelebt. Jeder wusste, dass er ein großherziger, lebenslustiger Typ war, der gerne jagte, angelte, an den Strand ging und natürlich Sport trieb", führten sie aus und betonten: "Aber das, was ihm am meisten am Herzen lag, war das Zusammensein mit seiner Familie und seinen Freunden bei einigen seiner Lieblingsaktivitäten: Flussfahrten, Corn-Hole-Turniere, Blödsinn mit seinen Cousins quatschen [...] und seine Tage mit Lachen und Liebe füllen."

Kurz nach seinem Tod hatten sich auch viele seiner einstigen Football-Kollegen zu Wort gemeldet. Unter ihnen war auch Tom Brady (45), mit dem er jahrelang Seite an Seite gespielt hat. "Wir haben einen großartigen Mann verloren. Danke für alles, was du getan hast, Ryan", hatte der Star-Quarterback in seiner Instagram-Story geschrieben.

