Tom Brady trauert um seinen NFL-Kollegen Ryan Mallett (†35)

Tom Brady (45) gedenkt seines einstigen Kollegen. Vor wenigen Stunden machten traurige Nachrichten die Runde: Der Footballspieler Ryan Mallett (✝35) ist ganz plötzlich verstorben. Bei einem tragischen Unfall in Florida war der Quarterback ertrunken – jede Rettung kam zu spät. Jahrelang spielte Ryan auch an der Seite von Tom und war unter anderem sein Back-up. Nun nimmt Tom Abschied von seinem NFL-Freund.

In seiner Instagram-Story teilt Tom jetzt einen Schnappschuss, auf dem er mit Ryan auf dem Footballfeld läuft. "Wir haben einen großartigen Mann verloren. Danke für alles, was du getan hast, Ryan", schreibt der Ex von Gisele Bündchen (42) dazu. Er wolle nun für seine Familie und alle Angehörigen des Sportlers beten.

Viele im NFL-Kosmos haben schon ihre Beileidsbekundungen veröffentlicht. So postete etwa Ryans altes Team, die New England Patriots, ein mitfühlendes Statement. "Die New England Patriots sind zutiefst betrübt vom plötzlichen und unerwarteten Ableben des ehemaligen Quarterbacks Ryan Mallett zu erfahren", hieß es auf dem Twitter-Account des Vereins.

Ryan Mallett, Footballspieler

Ryan Mallett und Tom Brady, einstige Patriots-Spieler

Tom Brady, NFL-Spieler

