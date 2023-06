Deswegen ließ sich Arielle Rippegather die Zähne machen

Arielle Rippegather (32) hat ein neues strahlendes Lächeln! Das Reality-TV-Sternchen war als Marco Rippegather, der damals durch DSDS bekannt wurde, geboren worden. Vor knapp vier Jahren entschied sie sich jedoch dazu, eine Frau zu werden. Für ihre Geschlechtsangleichung legte sie sich mehrfach unters Messer. Erst kürzlich stand ein weiterer Eingriff bevor. Arielle erzählt Promiflash, warum sie sich die Zähne machen ließ.

"Meine Zähne haben mich viel zu sehr an meine Vergangenheit erinnert", sagt die Beauty im Promiflash-Interview. Weil sie als Mann deswegen Depressionen und Selbstmordgedanken gehabt habe, sei es die richtige Entscheidung gewesen, sich die Zahnkronen im Dental Centre Turkey einsetzen zu lassen. Arielle habe sich aus einem ganz bestimmten Grund unters Messer gelegt: "Ich wollte mit dem Eingriff meine Vergangenheit abschleifen und hatte das Gefühl, dass ich damit meinen ganzen Schmerz hinter mir lasse."

Während des Eingriffs habe sich die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin super gefühlt. Sie habe kaum Schmerzen gehabt. Sie habe lediglich in den ersten fünf Stunden nichts trinken dürfen. Für ihren Traum habe die Blondine tief in die Tasche gegriffen: "So ein Eingriff kostet zwischen 4.000 und 7.000 Euro." Es komme aber immer darauf an, was gemacht werde.

Dental Centre Turkey Arielle Rippegather

privat Arielle Rippegather nach ihrer OP, Juni 2022

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

