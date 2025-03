Arielle Rippegarthers Ex Steven nach Autounfall in Klinik

Schockierende Nachrichten aus Kolumbien: Steven Graf Bernadotte von Wisborg hatte einen Autounfall. Am vergangenen Mittwoch kam die Social-Media-Bekanntheit von der Straße ab und krachte in eine Leitplanke. Alle Insassen des Wagens wurden verletzt – mit ihm unterwegs waren neben seiner Mutter Bernadotte auch sein 24-jähriger Adoptivsohn Alexander. "Der Unfall war auf dem Highway, ich hatte meine Mutter gerade vom Flughafen abgeholt. Ich habe durch den Regen die Kontrolle über das Auto verloren, hatte einen Mega-Crash mit einer Leitplanke und bin von der Straße abgekommen. Der Reifen ist explodiert, das Auto hat sich überschlagen", schilderte er den Unfall gegenüber Bild.

Die Verletzten wurden direkt vom Unfallort ins Krankenhaus gebracht und versorgt. "Meine Mutter hat starke Prellungen und ist am Tropf, ich selbst habe Prellungen und Knieverletzungen. Ich habe alle Airbags abbekommen, die das Auto hatte", berichtete der 38-Jährige aus der Klinik. Am schlimmsten habe es jedoch Alexander erwischt: "Alex hat am meisten abbekommen, der ist auch gerade noch im OP-Saal. Er hat mehrere offene Stellen am Kopf, hat stark geblutet und vielleicht auch den Fuß gebrochen. Er ist nicht in Lebensgefahr, aber wir sind hier in einer 08/15-Dorfklinik", erklärte Steven und fügte hinzu: "Ich danke dem lieben Gott, dass meine beiden kleinen Kinder nicht an Bord waren."

Inzwischen lebt Steven ein ruhiges Familienleben in Kolumbien – früher trieb er, als selbsternannter "Party-Graf", im Berliner Nachtleben sein Unwesen. Schlagzeilen machte er neben wilden Feierexzessen auch mit seiner Beziehung zu Ex-DSDS-Star Arielle Rippegather (34). Im Dezember 2023 bestätigten die beiden ihre Beziehung – der Adelige trennte sich für die Blondine sogar von seiner damaligen Freundin. Die Liebe war aber nicht von allzu langer Dauer – schon einen Monat später verkündeten die beiden das Liebesaus.

Anzeige Anzeige

Instagram / dergraf_official Steven Graf Bernadotte von Wisborg

Anzeige Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Steven

Anzeige Anzeige

Anzeige