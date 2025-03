Fake-Beziehung: Für Arielle Rippegather ist Ex ein "Lügner"

Zwischen Arielle Rippegather (34) und ihrem Ex Didi Veron (35) ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Gegenüber Promiflash meldete sich der einstige Claudias House of Love-Kandidat vor einigen Tagen zu Wort und stellte klar: Die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin Arielle im Jahr 2021 sei nie wahrhaftig gewesen. Für die DSDS-Bekanntheit ist das eine bloße Lüge. "Ich bin total schockiert! [...] Ich kann nur sagen: Von meiner Seite war es nie eine Fake-Beziehung! Wenn es für ihn so war, outet er sich für mich einfach nur als Lügner", erklärt Arielle im Interview.

Einen kleinen Seitenhieb gegen Didi kann sich Arielle im Gespräch mit Promiflash nicht verkneifen und erklärt sich die Behauptung ihres Ex' folgendermaßen: "Das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass er einfach in unserer Branche nach unserer Trennung nicht mehr stattfindet. Fakt ist doch, dass er seit 2022 kein TV-Format mehr gemacht hat." Zudem trafen die beiden Realitystars nach dem Liebes-Aus noch einmal aufeinander – und zwar vor Gericht. "Didi hat sein Urteil bekommen und darf viele von seinen Lügen nicht mehr erzählen", berichtet Arielle.

Schon während Arielles und Didis angeblicher Beziehung ging es turbulent zu. Vor rund vier Jahren machten sie ihre Liebe öffentlich. Es folgte eine Trennung, die sich als Krise herausstellte. Der große Knall folgte im TV-Format #CoupleChallenge: Die gemeinsame Teilnahme endete mit dem Ende der Beziehung. Schenkt man Didi Glauben, so soll es zwischen ihm und Arielle eine Absprache gegeben haben. "Wir haben damals abgemacht, uns als Couple für das Format '#CoupleChallenge' auszugeben", berichtete er Promiflash und fügte hinzu: "Zugegeben war es fake von uns, zu behaupten, 'zusammen gewesen' zu sein, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach."

Splash News / ActionPress Arielle Rippegather und Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

SplashNews / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, Reality-TV-Stars

