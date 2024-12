Arielle Rippegather und Michelle sind TV-Zimmergenossinnen

Michelle Monballijn und Arielle Rippegather (34) haben eine Sache gemeinsam: Die Realitystars waren in einer Beziehung mit dem einstigen Temptation Island-Verführer Mike Cees. Aktuell sind beide auch noch Kandidatinnen derselben TV-Show "My Style Rocks". Geraten die Verflossenen von Mike während des TV-Drehs auch mal aneinander? Im Interview mit Promiflash verriet Arielle, dass eher das Gegenteil der Fall ist. "Man mag es nicht glauben, aber wir sind sogar in einem Zimmer. Wir teilen uns ein Zimmer und unterstützen uns gegenseitig", berichtete die ehemalige B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin.

Beide Frauen haben festgestellt, dass sie mit dem "Thema Mike Cees" nichts mehr zu tun haben wollen. "Wir wurden gegeneinander ausgespielt und wir möchten einfach zusammen nach vorne schauen", stellte Arielle im Gespräch mit Promiflash klar. Offenbar verbindet sie ihre gemeinsame Dating-Vergangenheit mehr, als dass sie sie entzweit. "Wir haben beide sehr schlimme Sachen mit ihm durch und ich glaube, wir sind beide auch auf eine Art und Weise traumatisiert", gestand die 34-Jährige. Nach allem, was sie erlebt haben, wollen sie sich nun einfach als Frauen gegenseitig unterstützen.

Im vergangenen Jahr ging Arielle mit Mike eine Romanze ein, obwohl dieser noch mit seiner Frau Michelle zusammen war. Heute sieht sie das als ihren "größten Fehler". "Ich habe mich damals verliebt, manchmal verliebt man sich falsch, manchmal biegt man falsch ab", reflektierte sie gegenüber Promiflash. Doch das werde ihr nun nicht mehr passieren. Die Visagistin stellte klar: "Für mich gibt es kein Zurück, für mich stehen jetzt Karriere, der richtige Weg und die richtigen Männer auf dem Plan."

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Persönlichkeit

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Michelle Monballijn und Mike Cees bei "B:Real"

