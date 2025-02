Bonnie 2.0? Arielle Rippegather will Sex mit 10.000 Männern

Arielle Rippegather (34) hat Großes vor! Die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit plaudert in einem BestFans-Video ein wenig aus dem Nähkästchen und gibt ihren Fans intime Einblicke in ihr Sexleben. Seit ihrer geschlechtsangleichenden Operation vor rund zwei Jahren betreibt Arielle wohl regelmäßig Bettsport – und zwar auf Leistungssport-Niveau! "Mindestens sechsmal die Woche" habe sie Sex, verrät sie. Bisher schlief sie laut eigenen Angaben mit 150 bis 200 Männern. Doch es sollen noch viel mehr werden! Die Blondine hat sich ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: "Ich will mit 10.000 Männern schlafen."

Arielles "Designer-Vagina" war wohl nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung für das Model, sondern auch eine äußerst kostspielige. Laut dem Realitystar kostete der Eingriff im Intimbereich nämlich rund 25.000 Euro. Ihren Sexpartnern verrät Arielle nicht, dass sie mit einem Penis auf die Welt gekommen ist – und spüren tun es die Männer offenbar auch nicht! "Die meisten würden es ohnehin nicht bemerken. Und wer erzählt einem One-Night-Stand schon von einer Nasen-OP?", meint sie.

Bei vielen Lesern dürften die Schlagwörter Männer und Sex sowie eine Zahl im Tausenderbereich eventuell Erinnerungen hervorgerufen haben, denn Arielle ist nicht die einzige Frau, die sich ein so ambitioniertes Ziel gesetzt hat. Bonnie Blue, ein Erotikmodel aus dem Vereinigten Königreich, hatte Mitte Januar mit einem ähnlichen Plan für Aufregung gesorgt: Die Netz-Bekanntheit schlief angeblich mit über 1.000 Männern in einem Zeitraum von zwölf Stunden. "Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich einen anstrengenden Tag im Schlafzimmer gehabt", resümierte Bonnie anschließend auf Instagram. Doch zwischen Arielle und der gebürtigen Britin gibt es einen kleinen Unterschied: Die 34-Jährige hat keinen bestimmten Zeitraum genannt, in dem sie mit 10.000 Männern geschlafen haben möchte, Bonnie hingegen will für ein Zehntel der Männer gerade einmal einen halben Tag gebraucht haben.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, OnlyFans-Star

