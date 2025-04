Polizeieinsatz: Bei Arielle Rippegather wurde eingebrochen

Arielle Rippegather (34) musste kürzlich eine erschreckende Erfahrung in ihrer eigenen Wohnung machen. Wie die DSDS-Bekanntheit gegenüber RTL erzählt, versuchten sich zwei Personen in der Nacht zum 1. April Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Sie sei hochgeschreckt, als ihr Hund anfing zu bellen und habe daraufhin bemerkt, dass ihre Eingangstür halb offen war. "Ich bin immer noch total schockiert, es war wie in einem Horrorfilm", erklärt die Sängerin und schildert: "Zwei Personen standen an der Tür und waren dabei, in die Wohnung zu gelangen. Eine Person war bereits mit einem Fuß drinnen. Ich bin der einen Person mit ganzer Kraft auf den Fuß getreten und habe dann die Tür zugedrückt."

Dass die Make-up-Artistin sie bemerkte, schien die Täter allerdings nicht besonders zu stören. "Die beiden sind nicht gegangen, sondern weiter vor der Tür geblieben. Ich habe gehört, wie sie sich in einer fremden Sprache miteinander unterhielten", berichtet Arielle. Sie habe daraufhin umgehend die Polizei alarmiert. "Die [Beamten] waren innerhalb von fünf Minuten da und konnten die Personen festnehmen. Ehrlich gesagt wundere ich mich, dass die beiden vorher nicht geflüchtet sind", erzählt sie. Die 34-Jährige frage sich außerdem, ob es sich tatsächlich um einen Einbruch handelte oder die Intention eigentlich ein persönlicher Angriff gegen sie war.

Wie die Polizei gegenüber dem Sender bestätigt, sind bereits "Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet" worden. "Die alarmierten Polizeikräfte stellten gegen 3:30 Uhr einen 25-Jährigen und eine 36-Jährige im entsprechenden Wohnhaus des Kurfürstendamms fest. Auf welche Art und Weise die beiden in die Wohnung gelangt waren, ist derzeit unbekannt", heißt es. Was allerdings fest steht: Der Vorfall löste eine Menge Angst in Arielle aus. "Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen und überlege, was ich an Sicherheitsvorkehrungen treffen kann, damit so etwas nicht noch mal passiert", betont die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit, die zuletzt durch einen Streit mit ihrem Ex Aufsehen erregte.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im Februar 2025

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Persönlichkeit