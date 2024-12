Diese Schönheits-OP plant Arielle Rippegather als Nächstes

In den vergangenen Jahren war Reality-TV-Star Arielle Rippegather (34) häufig zu Gast beim Beauty-Doc. Vergangenes Jahr ließ sich die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit unter anderem zum zweiten Mal ihre Brüste machen. Promiflash hat bei Arielle mal nachgehakt und wollte wissen, ob sie in naher Zukunft noch weitere Eingriffe plant. "Ich will meinen Kiefer abschleifen lassen. Das ist eine Gesichtsfeminisierung", verrät die Influencerin und erklärt: "Das ist der letzte große Eingriff, den ich in meinem Gesicht machen will. Das ist eine ziemlich große OP, aber ich glaube, damit werde ich einfach noch ein bisschen weiblicher aussehen von der Seite."

Im Promiflash-Interview plaudert Arielle offen über bereits vergangene Eingriffe und gesteht: "Ich bin mittlerweile so bei 75.000 Euro – meine Vagina hat schon 25.000 Euro gekostet. Dann die Brüste, zweimal die Nase, zweimal die Haare eingepflanzt und Botox." Sie gibt ehrlich zu: "Ich bin ja eine wandelnde Baustelle. Also ich bin ja schlimmer als der Kölner Dom, bei mir ist ja immer irgendwas zu tun."

Arielle wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt. Es folgten Reality-TV-Formate wie Frauentausch, "Naked Attraction" oder #CoupleChallenge. Seit 2023 ist sie in der Reality-Daily Soap "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" zu sehen. Mit ihrem Liebesleben sorgte sie immer wieder für Schlagzeilen: So entbrannte nach der Trennung von dem Model Veron Didi (35) ein öffentlicher Rosenkrieg. Auch ihre Affäre mit Mike Cees schlug hohe Wellen.

Promiflash Arielle Rippegather mit ihren neuen Brüsten

Splash News / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, "#CoupleChallenge"-Stars

