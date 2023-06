Bei der Paartherapie: Mike Cees und Michelle streiten sich

Mike Cees und Michelle Monballijn können es nicht lassen! Bereits bei Das Sommerhaus der Stars hatten die beiden Realitystars mit ihrer Ehe polarisiert und mächtig für Schlagzeilen gesorgt. In der neuen Dokusoap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben geben Mike und Michelle jetzt private Einblicke in ihr Leben – und auch in ihre Paartherapie. Gegenüber Promiflash gaben sie zu, sich dort häufig in die Haare zu kriegen.

"Was richtig Spaß macht, ist, wenn wir irgendwelche Calls mit unserer Paartherapeutin haben, da können wir richtig die Sau rauslassen", plauderte Michelle im Interview während der "B:Real"-Dreharbeiten aus. Außerdem fügte die Blondine hinzu: "Das war so krass beim letzten Mal – und danach ging es uns richtig gut." Für die Paartherapie seien beide trotz der Streitereien dankbar.

Erst kürzlich hatten Mike und Michelle zugegeben, mit starken Kommunikationsproblemen in ihrer Ehe zu kämpfen. "Ich war nicht so kommunikativ. Weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Inzwischen setze ich schneller Grenzen und stehe für mich ein. Wir reden einfach mehr", hatte die Schauspielerin ausgeplaudert.

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

