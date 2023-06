Mike Cees und Michelle hatten starke Kommunikationsprobleme

Mike Cees und Michelle Monballijn sprechen Klartext. 2021 sorgten die Reality-TV-Darsteller mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars für mächtig Schlagzeilen: Denn die Zuschauer warfen dem ehemaligen Temptation Island-Verführer vor, seine Ehefrau zu unterdrücken und eine toxische Beziehung zu führen. Nach der Ausstrahlung wurde Mike daraufhin von einer regelrechten Hasswelle überrollt. Jetzt gab das Paar gegenüber Promiflash zu: Sie hatten starke Kommunikationsprobleme.

"Ich war nicht so kommunikativ. Weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Inzwischen setze ich schneller Grenzen und stehe für mich ein. Wir reden einfach mehr", erklärte Michelle im Promiflash-Interview zu den Dreharbeiten der neuen Realityshow "B:Real". Durch eine Therapie habe das Paar mittlerweile gelernt, Probleme anzusprechen und vernünftig zu klären. "Wir haben uns in einigen Punkten viel in der Ehe verändert", stellte Mike klar.

Außerdem gaben Michelle und Mike zu, dass die Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" sie enger zusammen geschweißt habe. "Wir haben uns gegenseitig auch aufgefangen." Dennoch gaben die beiden auch zu: "Wir haben uns natürlich auch unwahrscheinlich viel erst mal gestritten, weil wir uns gefragt haben, was da eigentlich schiefgelaufen ist."

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

RTL / Stefan Menne Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

