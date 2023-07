Total stolz: Daniela Katzenberger veröffentlicht neues Lied!

Daniela Katzenberger (36) greift wieder zum Mikrofon! Die TV-Blondine hatte sich vor über zehn Jahren zum ersten Mal an eigener Musik versucht: 2011 hatte die Katze ihren ersten Song namens "Nothing's Gonna Stop Me Now" veröffentlicht – inklusive kultigem Musikvideo. Auch mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) stand sie beispielsweise für das Lied "Wir haben uns sowas von verdient" ab und an im Tonstudio. Jetzt bringt Daniela erneut einen eigenen Track raus!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündet die Kultblondine jetzt total stolz den Release ihres neuen Liedes "So bin ich und so bleib ich". "Wenn man sein Lebensmotto zum Lied macht", scherzt die 36-Jährige und freut sich: "Also ich find's megageil!" Die neue Single sei zudem der Song zu ihrer Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".

Doch Danis Fans können "So bin ich und so bleib ich" nicht nur zu Hause anhören – die Supporter dürfen sich auch über eine Live-Performance freuen! Laut einem Bericht von Presseportal werde die Frohnatur ihr neustes Werk am 1. Juli in Florian Silbereisens (41) Show "Schlagerboom Open Air" zum Besten geben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Januar 2023

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019 in München

