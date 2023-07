Neue Informationen über Leandro De Niros (†19) Tod bekannt

Es sind tragische Neuigkeiten: Der TV-Star Leandro De Niro Rodriguez ist gestorben. Das teilte seine Mutter, die Schauspielerin Drena De Niro auf Social Media mit emotionalen Zeilen mit. Der Enkel des Hollywoodstars Robert De Niro (79) wurde gerade einmal 19 Jahre alt. Was genau passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Doch jetzt kamen neue Informationen über den Tod des Teenagers ans Licht.

Die Polizei berichtet TMZ: Leandro wurde am Sonntagnachmittag tot in einem Stuhl sitzend in einer Wohnung in New York City von einem Freund aufgefunden. Weil der 19-Jährige sich tagelang nicht mehr gemeldet hatte, sah sein Kumpel nach ihm. Es soll bisher keine eindeutigen Hinweise für die Todesursache des "A Star is Born"-Darstellers geben.

Drena postete im Netz ein Bild ihres Sohnes, um die traurigen News zu verkünden. "Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby", schrieb sie in dem Beitrag.

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Instagram / drenadeniro Drena und Leandro De Niro im Mai 2023

