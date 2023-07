Robert De Niros Enkelsohn Leandro mit 19 Jahren verstorben

Bestürzende Neuigkeiten für Robert De Niros (79) Familie. Der Schauspieler ist Vater von sieben und Opa von vier Kindern. Seine älteste Tochter Drena hatte 2004 ihren Sohn Leandro De Niro Rodriguez bekommen. Ganz wie sein berühmter Großvater schien der Teenager im Filmbusiness durchstarten zu wollen: Mit seiner Mutter spielte er beispielsweise im Kino-Hit "A Star Is Born" mit. Doch nun werden traurige News bekannt: Leandro ist im Alter von 19 Jahren verstorben.

Das teilt seine Mutter in einem emotionalen Instagram-Post mit. "Mein wunderschöner, süßer Engel. Ich habe dich geliebt, von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch spürte – das kann ich mit Worten nicht beschreiben. Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals rein und echt in meinem Leben war", schreibt sie in ihrem Statement und fügt hinzu: "Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby." Woran ihr Sohn verstorben ist, gab Drena nicht bekannt.

Zahlreiche Follower und Freunde bekunden ihr Mitgefühl unter Drenas Posting. "Drena, sag mir nicht, dass es wahr ist, sag mir, dass du scherzt, denn ich kann nicht glauben, dass Leo nicht mehr bei uns ist", trauert ein Freund. Eine Userin kommentiert: "Ich bin schockiert. Es tut mir so leid. Wir sind alle für dich da."

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

