Selten: Schwangere Diletta Leotta teilt Pic mit Loris Karius

Die beiden sehen überglücklich aus! Loris Karius (30) und Diletta Leotta (31) machten zum Neujahr ihre Beziehung publik. Doch es dauerte nicht lange, bis der Kicker und die italienische Sportmoderatorin weitere frohe Neuigkeiten zu verkünden hatten: Die beiden erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dass es nicht mehr lange hin ist, bis ihr Spross das Licht der Welt erblickt, machen Fotos von der Babykugel der Beauty deutlich: Diletta ließ sich sogar gemeinsam mit Loris ablichten!

Sowohl in ihrer Instagram-Story als auch in ihrem Feed teilt die werdende Mutter jetzt Babybauchbilder mit ihrem Liebsten. Die Aufnahmen zeigen die DAZN-Moderatorin in einem schwarzen Bikini, worüber sie sich einen Rock gebunden hat – ihre Rundung an der Körpermitte kommt dabei besonders gut zur Geltung. Der Newcastle-United-Spieler strahlt neben ihr in einem weißen T-Shirt und einer bunten Badeshorts um die Wette. "Besonderer Sommer", kommentiert die 31-Jährige ihren Beitrag.

Vor wenigen Tagen wurde das Paar bereits an einem Strand auf der Sonneninsel Ibiza gesichtet. Während Diletta die Auszeit in einem pinken Bikini genoss, zeigte sich der Profifußballer in einer schwarzen Badehose. So schlenderten die werdenden Eltern gemeinsam in Richtung Wasser.

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta im Juli 2023

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta, italienische Moderatorin

Backgrid Diletta Leotta und Loris Karius

