Babymoon? Diletta Leotta präsentiert Babybauch im Bikini

Diletta Leottas (31) Babybauch wird immer größer. Die Sportmoderatorin erwartet derzeit zum ersten Mal Nachwuchs. Zusammen mit dem Profifußballer Loris Karius (30) verkündete sie im März, dass das erste Baby unterwegs ist. Und die Italienerin weiß genau, wie sie ihren wachsenden Babybauch in Szene setzt. Regelmäßig hält sie ihre Fans mit Bildern auf dem Laufenden. Und jetzt präsentiert Diletta ihre Kugel zusammen mit Loris im Bikini.

Am Strand von Ibiza verbringen Loris und seine Diletta offenbar noch mal etwas Zeit zu zweit. Denn nach den Bildern dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt. Die 31-Jährige zeigt sich beim Schwimmen im Meer in einem knappen, zartrosafarbenen Bikini. Der schlichte Zweiteiler bringt ihren mittlerweile schon großen Babybauch bestens zur Geltung. Hand in Hand mit ihrem Loris geht es vorsichtig in die Fluten, wo die beiden sich dann entspannt treiben lassen.

Nachdem Loris und Diletta die Babynews verkündet hatten, kamen bereits Gerüchte auf, dass sie den nächsten Schritt wagen wollen. Beim Planschen am Strand von Forte dei Marmi in der Toskana wurde die Blondine mit einem auffälligen Ring am Finger gesehen. Dieser heizte die Gerüchteküche ordentlich an: Es wurde spekuliert, ob Loris seiner Diletta einen Antrag gemacht haben könnte.

