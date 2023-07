Trennungsdrama: Jill Lange nimmt sich eine Internet-Auszeit

Jill Lange (22) ist am Ende ihrer Kräfte. Vergangenes Jahr hatte sich der Realitystar bei Ex on the Beach Hals über Kopf in Lars Maucher (26) verliebt. Nach den Dreharbeiten gaben die Turteltäubchen ihre Beziehung bekannt, doch vor einigen Tagen dann die traurigen Neuigkeiten: Jill und Lars haben sich getrennt. Daraufhin packte der Hottie aus und unterstellte seiner Verflossenen, ihn hintergangen zu haben. Jill scheint das Trennungsdrama ziemlich mitzunehmen und sie zieht sich zurück.

"Ich nehme mir ein paar Tage Zeit für mich. Momentan ist alles sehr überfordernd und ich muss mich ganz neu ordnen", erklärt die ehemalige DSDS-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Außerdem fügt Jill hinzu: "Dementsprechend fällt es mir schwer, meine Storys wie gewohnt weiterzumachen." Ab Montag wolle die 22-Jährige sich jedoch wieder im Netz zurückmelden.

Und das – nur wenige Stunden, nachdem Lars im Netz über die Trennungsgründe ausgepackt hatte: "Wir haben unsere Wohnung gekündigt, […] Jill ist dann wieder nach Essen gefahren und meinte dann, es sei ihr zu riskant." Daraufhin habe die TV-Bekanntheit die Beziehung beendet. Doch der Ex-Bachelorette-Kandidat habe weiterhin um die Beziehung gekämpft. Jills Mallorca-Urlaub habe sein Vertrauen dann endgültig zerstört.

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher, Realitystars

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange, Reality-TV-Stars

Instagram / jill_langee Jill Lange im Urlaub

