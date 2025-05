Entzündet: Jill Lange wurden Muttermale im Schritt entfernt

Jill Lange (24) hat ihren Fans auf Instagram Details zu ihrem gesundheitlichen Zustand mitgeteilt. Die TV-Bekanntheit verriet, dass sie kürzlich zwei Muttermale im Schritt entfernen lassen musste. Allerdings verlief die Heilung nicht wie geplant, da sich die Naht entzündete. "Ich konnte in den letzten Tagen weder laufen noch sitzen", erzählte sie offen in ihrer Story. Die Schmerzen führten dazu, dass sie nur auf dem Rücken liegen konnte. Was zunächst harmlos schien, entwickelte sich jedoch zu einem noch ernsteren Problem.

Die 24-Jährige erklärte, dass sie Schmerzmittel genommen habe, die ihr offenbar nicht gut bekamen. "Ich habe mich nur noch übergeben", schilderte Jill ihre Situation, die durch die offenen Nähte im Schritt noch verschlimmert wurde. Sie dachte jedes Mal, dass die Wunden wieder aufplatzen könnten. Die Strapazen führten letztlich dazu, dass sie mehrere Kilo abgenommen hat. Trotz der schwierigen Erfahrungen teilte sie ihre Beschwerden offen mit ihren Followern und erhielt dafür viele unterstützende Nachrichten.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Influencerin transparent in Bezug auf ihren Gesundheitszustand. Vor wenigen Tagen gewährte Jill schon einmal einen tiefen Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt. "Mir ging es selten so schlecht wie in den letzten Tagen. Habe locker vier Kilo abgenommen", gab sie auf Instagram zu. Ihr neuer Freund ist ihr in dieser schwierigen Zeit sicherlich eine große Stütze.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Instagram / jill_langee Jill Lange mit ihrem Freund, Januar 2025

