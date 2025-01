Zum Anknabbern: So verliebt ist Jill Lange in ihren Freund

Jill Lange (24) ist total verliebt! Vergangenen November zeigte der Realitystar ihren neuen Freund das erste Mal im Netz – seitdem teilt sie regelmäßig Eindrücke aus dem Leben mit ihrem Partner. Zuletzt gab es auf Instagram einen niedlichen Clip aus dem Urlaub. "Das Zeichen, dass ich verliebt bin", schreibt sie zu dem Video, auf dem sie ihrem Freund immer wieder verspielt in die Schulter und in die Wange beißt. Den Mann an ihrer Seite findet die Beauty offensichtlich zum Anknabbern.

Auf manche wirken diese Liebesbekundungen wohl etwas ungewöhnlich. Die Community des Are you the One?-Stars kann ihr verspieltes Verhalten aber absolut nachvollziehen. "Mach ich auch immer bei meinem Freund", schreibt ein Fan, während eine andere Nutzerin hinzufügt: "Bei uns ist das auch immer so." Ob man Zuneigungen dieser Art nun nachvollziehen kann oder nicht – bei einem sind sich alle einig. "Ihr seid so süß zusammen. Freue mich so für dich, dass du wieder so glücklich bist", bringt es eine Followerin auf den Punkt.

Im Juni 2023 endete Jills Beziehung zu Lars Maucher (28) in einem Rosenkrieg. Die 24-Jährige warf ihrem Ex unter anderem aggressives Verhalten ihr gegenüber vor. Danach ging sie erst mal als Single durchs Leben – hielt ihre Community aber regelmäßig über ihr Dating-Leben auf dem Laufenden. In der VIP-Staffel von Love Island versuchte sich die Influencerin dann noch mal an einem Datingformat. Ihre neue Liebe fand sie aber abseits der Kameras.

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Freund im Januar 2025

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange, ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer

