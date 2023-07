Von Jill belogen? Lars Maucher teilt alle Trennungsdetails

Lars Maucher (26) packt die ganze Geschichte aus! Der Realitystar hatte Jill Lange (22) im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach kennengelernt. Nach der Show waren die beiden ein Paar gewesen. Nachdem es einige Male gekriselt hatte, trennten sich die Influencer kürzlich endgültig. Jill flog daraufhin nach Mallorca, wo sie einen anderen Mann kennengelernt haben soll. Nun packt Lars die ganze Trennungsstory aus!

"Wir haben unsere Wohnung gekündigt, […] Jill ist dann wieder nach Essen gefahren und meinte dann, es sei ihr zu riskant", beginnt Lars in seiner Instagram-Story. Er selbst habe den Neuanfang jedoch auch gewollt. Sie habe zu ihm gesagt, es fühle sich richtig an und die Beziehung sei beendet. "Ich habe dann hier mein Leben weiter geplant", berichtet der 26-Jährige weiter. Zwei Tage später habe die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin dann gefragt, ob sie nun doch nicht zusammen ziehen. "Ich habe ihr gesagt: 'Jill, das geht nicht, […] weiß mal, was du möchtest'", schildert er. Der Ex-Bachelorette-Kandidat habe ihr klargemacht, dass er weiter an der Beziehung festhalten wolle.

Dann sei Jill nach Mallorca geflogen. "Ich habe zu ihr gesagt, […] sie soll nicht mit meinen Gefühlen spielen", gibt Lars zu. Dann habe sie bei einem anderen Mann im Hotel geschlafen und ihn deswegen belogen. "Hätte sie von Anfang an mit offenen Karten gespielt, dann wäre mein Vertrauen auch nicht kaputt, ich kann in der Situation aber gar nichts glauben", stellt der Reality-TV-Star klar. Jetzt bekomme er weiterhin Nachrichten und Fotos von Jill und dem Unbekannten zugeschickt. "Für sie habe ich von heute auf morgen einfach nicht mehr existiert", beendet er sein Statement.

Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Influencer

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

