Jill Lange kann sich nicht mit Reality-TV identifizieren

Jill Lange (24) will wohl nichts mehr mit der Reality-TV-Bubble zu tun haben! Die Influencerin, die in Formaten wie Love Island VIP oder Ex on the Beach dabei war, äußert sich auf die Frage eines Fans, ob sie noch einmal in einer Show zu sehen sein wird, sehr kritisch. "Ich identifiziere mich schon lange nicht mehr damit. Reality-TV scheint heute nur noch aus einem zu bestehen: gespieltem Drama, übertriebenen Konflikten", erklärt Jill in ihrer Instagram-Story. Sie prangert insbesondere die inszenierten Eskalationen und künstlichen Emotionen an, die ihrer Meinung nach mittlerweile zum Alltag vieler TV-Formate gehören und nur für die Quote sorgen.

Die 24-Jährige vermisst in der aktuellen TV-Landschaft vor allem echte Persönlichkeiten und Authentizität. In ihrer Story stellt sie die Frage, warum nicht auch ruhigere oder nachdenkliche Charaktere mehr Platz bekommen und Menschen einfach sie selbst sein dürfen. "Wir verpassen so viel, wenn wir nur den Fokus auf Drama legen", so Jill weiter. Ihrer Meinung nach erkenne man wahre Persönlichkeit nicht an perfekt vorbereiteten Sprüchen oder gespielten Tränen, sondern vielmehr an Ecken, Kanten und Gefühlen. Sie fordert ein Umdenken in der Branche und wünscht sich Formate, "die nicht nur provozieren wollen, sondern erzählen. Nicht nur unterhalten, sondern berühren."

Bereits in der Vergangenheit hat Jill sich kritisch über ihre Erfahrungen im Fernsehen geäußert. Wie sie in einem früheren Interview im Podcast "trashkurs" erzählte, habe sie zu Beginn ihrer Karriere bei Are You The One? und "Love Island VIP" mit den Bedingungen der Shows zu kämpfen gehabt und sich teilweise mit Alkohol betäuben müssen, um den Druck auszuhalten. "Ich musste mich besaufen, um das zu überleben. In den ersten Shows war ich gar nicht bei mir. Das war einfach nur Vollsuff", gab sie zu. Sie habe dadurch immer wieder Dinge getan, darunter auch intime Momente mit Männern, die sie sonst nie gemacht hätte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Jill Lange, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Anzeige Anzeige