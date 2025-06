Nächster Schritt: Jill Lange und ihr Freund ziehen zusammen

Jill Lange (24) hat ein spannendes Update aus ihrem Liebesleben geteilt: Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr neuer Partner haben den nächsten großen Schritt gewagt und sind bereits zusammengezogen. Auf Instagram verrät Jill: "Wir sind jetzt erst mal noch in seiner Wohnung und demnächst ziehen wir in eine neue Wohnung." Ihre neue Beziehung, die sie Ende des vergangenen Jahres erstmals andeutete, scheint also ernst und beständig zu sein.

Beide sind laut Jill Sternzeichen Jungfrau, und das spiegelt sich offensichtlich in ihrer Chemie wider. "Wir sind uns schon ähnlich, dennoch ist Marvin viel rationaler als ich", plaudert sie in ihrer Story aus. Mit diesen Einblicken bedient sie das Interesse ihrer Fans, das spätestens seit den ersten romantischen Momenten, die sie online geteilt hat, enorm gewachsen ist. Offen bleibt jedoch, wann genau der Umzug ins neue gemeinsame Zuhause erfolgen wird und wie das Paar dieses gestaltet.

Schon in den vergangenen Monaten ließ Jill ihre Fans immer wieder an ihrem Liebesglück teilhaben. Im Netz präsentierte sie ihren Partner erstmals im November und zeigte danach ab und an süße Pärchenmomente. Besonders ein verspieltes Video aus dem gemeinsamen Urlaub sorgte für Begeisterung bei ihren Followern. "Das Zeichen, dass ich verliebt bin", schrieb Jill damals zu den Szenen, in denen sie ihrem Freund liebevoll in die Schulter biss. Ihre Community feierte diese offene Art: "Ihr seid so süß zusammen. Freue mich so für dich, dass du wieder so glücklich bist", lautete ein begeisterter Kommentar.

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Partner Marvin, 2025

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr Freund im Januar 2025

