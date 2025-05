"Vier Kilo abgenommen": Jill Lange geht es schlecht

Reality-TV-Star Jill Lange (24) hat nun ihre Fans mit einer besorgniserregenden Mitteilung überrascht. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: "Mir ging es selten so schlecht wie in den letzten Tagen. Habe locker vier Kilo abgenommen." Was genau der jungen Frau fehlt, ließ sie jedoch offen. Abschließend fügte sie nur hinzu, sie werde sich am folgenden Tag ausführlicher zu ihrem aktuellen Zustand äußern. Die Nachricht löste bei ihren Followern eine Welle der Besorgnis aus.

Warum Jill momentan so zu kämpfen hat, bleibt unklar. Die Fans spekulieren nun, ob gesundheitliche oder private Probleme der Grund für ihren Zustand sein könnten. Viele ihrer Anhänger zeigten sich in den sozialen Medien mit aufbauenden Kommentaren und guten Wünschen solidarisch. Unter anderem schreiben Nutzer, sie solle sich schonen und für sich selbst Prioritäten setzen. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Blondine, die bereits in zahlreichen Formaten wie Are You The One?, Ex on the Beach oder DSDS war, euphorisch ihren Entschluss, sich bei Germany's Next Topmodel zu bewerben.

Die Reality-TV-Darstellerin und Ex von Lars Maucher (28) hatte in den letzten Monaten demnach eigentlich einen stabilen, verliebten und glücklichen Eindruck gemacht. Seit sie ihren neuen Freund im vergangenen Jahr vorgestellt hatte, teilte sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Besonders ihre spielerische und liebevolle Art miteinander ließ erkennen, wie glücklich sie in ihrer Beziehung wirkt. Es bleibt abzuwarten, ob sich Jill in den kommenden Tagen mit weiteren Informationen zu ihrem Zustand und ihrer Situation bei ihren Fans meldet. Bis dahin hofft ihre Community auf positive Neuigkeiten.

Instagram / jill_langee Jill Lange mit ihrem Freund, Januar 2025

Instagram / jill_langee Jill Lange und ihr neuer Partner

