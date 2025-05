Neuer Plan: Realitystar Jill Lange bewirbt sich bei GNTM

Jill Lange (24), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat einen neuen Plan. In einem Video auf Instagram verrät die 24-Jährige ihren Fans, dass sie sich bei der beliebten Castingshow Germany's Next Topmodel bewirbt. In dem kurzen Clip präsentiert sie zudem ihr Outfit für die Bewerbung: Sie trägt eine rote, spitzenbesetzte Strumpfhose, kombiniert mit einem schwarzen Spitzen-BH, einem schwarzen Blazer und einem auffälligen Gürtel. Mit ihrer Ankündigung sorgt Jill bei ihrer Community für Begeisterung, die ihr zahlreich Glück und Erfolg wünscht.

Die Reality-TV-Erfahrung der jungen Frau ist breit gefächert. Schon bei Formaten wie DSDS und einigen Dating-Shows zeigte sie sich vor den Kameras und sammelte Eindrücke in der Unterhaltungsbranche. Diesmal möchte sich Jill jedoch auf eine andere Bühne wagen und ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen. Zahlreiche Fans glauben, dass sie gut in das Konzept von Heidis (51) Show passen könnte und lassen sie das in den Kommentaren spüren. Ob Jill tatsächlich eine Chance erhält und wie weit es die ambitionierte Bewerberin bei "Germany's Next Topmodel" schafft, bleibt abzuwarten.

Die Entscheidung, an der Show teilzunehmen, markiert einen Wendepunkt in Jills Weg. Obwohl sie in der Vergangenheit in diversen Reality-TV-Formaten wie Love Island VIP oder Ex on the Beach mitgewirkt hat, hatte die junge Frau zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass sie mit diesem Unterhaltungssegment nicht mehr viel anfangen könne. Sie betonte, dass die inszenierten Geschichten und Konflikte sie zunehmend stören. Umso spannender wird nun sein, wie Jill sich in der Welt des Model-Castings behaupten wird, die für ihre ganz eigene Dynamik und Konkurrenz bekannt ist. Fans sind gespannt, welchen Eindruck sie bei GNTM hinterlassen wird.

Instagram / jill_langee Jill Lange im Mai 2025

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

