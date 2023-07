Diogo Sangre kann nur schwer über emotionale Themen sprechen

Diogo Sangre (28) zeigt eine andere Seite! Durch seine Verführer-Rolle bei Temptation Island 2020 gelingt dem gebürtigen Portugiesen der Sprung ins Reality-TV. Seither war er in mehreren Datingshows zu sehen und lässt dort bei den Frauen nichts anbrennen. Inzwischen ist der Hottie für sein Bad-Boy-Image bekannt – das Thema Gefühle ist bei ihm meist abgeschrieben. Im Interview mit Promiflash spricht Diogo ungewohnt offen über emotionalere Themen.

Im Rahmen der Dreharbeiten seines neuen Formats B:REAL – Echte Promis, echtes Leben spricht er mit Promiflash über die Gründe für sein Image. "Ich bin so, wie ich bin, weil ich so aufgewachsen bin", meint Diogo. Seine verletzliche Seite zu zeigen und seine Vergangenheit zu thematisieren, sei für ihn deshalb nicht einfach: "Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie es damals war und wie ich es mir gewünscht hätte, dann ist es natürlich schwer." Inzwischen sei es ihm aber wichtig, auch über die Dinge zu sprechen, denen er bisher lieber ausgewichen ist.

Auch in Sachen Liebe soll sich künftig etwas für den Reality-TV-Star ändern. Demnach will er sich aktuell Zeit beim Daten lassen. Promiflash verriet er: "Ich bin schon bereit, jemanden kennenzulernen, aber ich will mir viel mehr Zeit lassen, […] als in den zwei vorherigen Beziehungen."

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im März 2023

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

