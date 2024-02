TV-Sex: Wie ging es bei Gina-Lisa Lohfink und Diogo weiter?

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Die erste Staffel der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau war ein voller Erfolg. Eigentlich geht es bei der Show darum, sich durch Spiele zu kämpfen und sich vor dem Absägen zu retten. Einige Kandidaten haben aus dem Format allerdings eine echte Datingshow gemacht – so unter anderem Gina-Lisa Lohfink (37) und Diogo Sangre (29), die vor laufender Kamera die Bettfedern quietschen ließen. Doch wie ging es nach dem Techtelmechtel weiter?

Im Interview mit Bild steht die 38-Jährige Rede und Antwort. "Es war jetzt nur das eine Mal Sex im TV. Es war schon heiß, aber heißer wurde es nicht", macht die einstige GNTM-Kandidatin deutlich. Dass aus ihr und dem Reality-Casanova nicht mehr wurde, scheint für Gina-Lisa aber auch gar nicht weiter schlimm zu sein, wie sie verrät: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Ich schaue nicht zurück."

Und wie steht Diogo zu der heißen Nacht in der Selbstversorgerhütte? "Es ist passiert, weil wir uns gut verstanden haben. In so einer Situation in so einem Haus tut es mal gut, eine Ablenkung und Spaß zu haben", erklärt er gegenüber dem Blatt. Allerdings stellt er dabei auch klar: "Ich bereue nichts, was ich tue, aber es hätte unter Kamerabeobachtung nicht sein müssen."

