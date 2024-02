Gina-Lisa Lohfink und Flocke knutschen: Was sagt Diogo dazu?

Kommt es bei ihm zur Eifersucht? In ihrer Sendung "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sucht Gina-Lisa (37) nach der großen Liebe. Besonderes Interesse hat sie an ihrer Ex-Affäre Diogo Sangre (29). Mit einer tollen Geburtstagsüberraschung wollte sie den Tätowierer für sich gewinnen. Anders als gedacht zeigte ihr der 29-Jährige jedoch die kalte Schulter. Trost fand die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in den Armen seines besten Freundes Flocke. Was denkt nun Diogo über die Annäherung zwischen Flocke und Gina-Lisa?

Im Hotel kommt es zwischen den Freunden Gina-Lisa und Flocke unerwartet zum Kuss! Während der Radiomoderator sich Sorgen um Diegos Reaktion macht, nimmt es die TV-Bekanntheit eher locker. "Weggegangen, Platz vergangen", scherzt sie. Trotzdem will sie ihrem Ex-Flirt gegenüber ehrlich sein und sucht das Gespräch zu Diogo. "Nach deinem Geburtstag war ich traurig, Flocke kam ins Hotel, um mich zu trösten und wir haben geknutscht", gesteht sie ihm. Der Kölner zeigt sich desinteressiert: "Ist doch toll", entgegnet er. "Es überrascht mich, aber Hauptsache, ihr seid glücklich", erklärt er weiter.

Diogo scheint mit Gina-Lisa komplett abgeschlossen zu haben. "Sie ist mir zu auffällig, zu laut und zu verrückt", macht er deutlich. Dass der Temptation Island-Verführer keine Lust mehr auf sie hat, bezweifelt die Influencerin hingegen. "Er macht jetzt auf cool. Egal ist es ihm aber trotzdem nicht", meint die 37-Jährige.

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Joyn / Nadine Rupp Kevin Platzer und Diogo Sangre

Joyn Diogo Sangre und Gina-Lisa Lohfink bei "Forsthaus Rampensau"

