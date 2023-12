"Forsthaus Rampensau"-Liebe? Diogo und Gina-Lisa haben Sex

Hier knistert es wohl gewaltig. Eigentlich geht es bei Forsthaus Rampensau darum, sich durch Spiele zu kämpfen und das Preisgeld zu ergattern. Doch einige Kandidaten machen eine echte Datingshow aus dem Format. Vor allem Gina-Lisa Lohfink (37) und Diogo Sangre (29) kommen sich immer näher und bekommen sogar ein Date gesponsort. Nun ist der Funke wohl endgültig übergesprungen – denn Gina und Diogo haben in der Hütte Sex!

In einer neuen Folge von "Forsthaus Rampensau" verbringen Gina und Diogo die Nacht leicht bekleidet zusammen in einer Koje und im Schutz der Dunkelheit geht es dann richtig zur Sache – während ihre Mitstreiter um sie herum im Land der Träume liegen. Und weil die beiden nun mal viel zu beschäftigt sind, bekommen sie nicht mit, dass ihre Bettnachbarn Flocke und Ginas Teamkollegin Elsa Latifaj hellwach sind. Um nicht alles mit ansehen zu müssen, flüchten die beiden. "Ich habe die Bombe platzen lassen", freut sich Diogo am nächsten Tag.

Bei dem gemeinsamen Date, das die Show für Gina und Diogo organisierte, knisterte es auch schon gewaltig. Das Date gönnten die anderen Teilnehmer den beiden und während das romantische Picknick noch harmlos war, wurde es auf dem Rückweg schnell inniger. Nach intensiven Gesprächen über gemeinsame Interessen und Erfahrungen kommt es dann zu einem leidenschaftlichen Kuss.

Joyn Gina-Lisa Lohfink und Diogo Sangre bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, TV-Star

