Diogo ade? Gina-Lisa schmeißt sich an seinen BFF Flocke ran!

Gina-Lisa Lohfink (37) sucht seit Neuestem in "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" nach einem potenziellen Ehemann. In 90 Tagen will die ehemalige GNTM-Kandidatin in Las Vegas vor den Traualtar treten. Um ihr Herz buhlen Kevin Platzer alias Flocke, Ex-Bachelor-Girl Stephie Stark (28) und Herzensbrecher Diogo Sangre (29). Besonders auf Letzteren hatte die Blondine ein Auge geworfen. Doch das hat sich wohl geändert: Gina ist jetzt viel mehr von Flocke angetan!

In den ersten zwei Folgen von "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" geht es schon ordentlich zur Sache. Nachdem sich Diogo ein wenig eingeengt von der 37-Jährigen gefühlt hatte, fragte ihn sein BFF, ob er überhaupt Gefühle für sie habe. Seine knallharte Antwort: "Nee, ich habe gar keine Gefühle für sie." Für Gina bricht danach eine kleine Welt zusammen – doch Flocke fängt sie auf und die beiden kommen sich ziemlich schnell näher. Offenbar so nah, dass sie sogar zusammen im Bett landen...

Für einige Fans dürfte das ziemlich überraschend kommen, immerhin bandelten Gina und Diogo bei Forsthaus Rampensau miteinander an. Neben leidenschaftlichem Sex und wilden Knutschereien entdeckten die beiden auch viele Gemeinsamkeiten. Für mehr hat es letztendlich nicht gereicht.

Joyn Gina-Lisa Lohfink und Diogo Sangre bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

