Dieses Duo gewinnt das "Forsthaus Rampensau Germany"-Finale!

Sie dürfen sich das Krönchen aufsetzen! Endlich ist es so weit: Das erste große Finale der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau steht an. Ein letztes Mal stellen sich die verbliebenen prominenten Paare den Challenges in der Selbstversorgerhütte im Lavanttal. Dem Gewinner-Dou winkt ein attraktives Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Nun steht fest: Diese zwei dürfen sich Rampensäue 2023 nennen!

Für das große Finale qualifizieren sich Sam Dylan (32) und Nadine Miree sowie Diogo Sangre (29) und Kevin Platzer alias Flocke. Die letzte Aufgabe: Beide Teams müssen einen Slalomparcours durchlaufen, der einige Hürden bereithält. Am Ende wartet auf die Paare ein Heuhaufen mit darin versteckten Schlüsseln – doch nur einer passt in das Schloss der Schatztruhe. Von Anfang an haben Diogo und Flocke klar die Nase vorne und setzen sich schließlich gegen ihre Konkurrenten durch. "Wir haben es geschafft", realisiert der 29-Jährige. Sein Teamkollege schließt sich an: "Wenn man niemals aufgibt, kann man auch zeigen, dass man auch was gewinnen kann – auch solche Verführer wie wir."

Auf das Preisgeld und den Sieg war vor allem Cedric Beidinger scharf. "Wir müssen uns safen", machte er seiner Freundin Hanna Annika (25) bereits am Morgen deutlich. Doch beim letzten Absägen entschieden sich ihre Mitstreiter gegen das Fitnesspaar, wodurch sie vor den restlichen Herausforderungen die Heimreise antreten mussten.

