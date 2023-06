Nach Liebespleiten: Diogo Sangre lässt sich Zeit beim Daten

Diogo Sangre (28) will nichts überstürzen! Nach nicht mal einem Jahr Beziehung hatten sich der TV-Star und die Influencerin Vanessa Mariposa (30) im vergangenen Jahr getrennt. In der Show The Real Life - #nofilter stellte der Realitystar dann seine neue Freundin Julia vor. Doch auch diese Beziehung sollte nicht für immer halten: Vor wenigen Wochen bestätigte Diogo das Liebes-Aus. Promiflash hakt deswegen genauer nach: Wie läuft bei Diogo aktuell das Daten?

Im Zuge der Dreharbeiten zu Diogos neuem Format B:REAL – Echte Promis, echtes Leben spricht der Hottie auch mit Promiflash über sein Datingleben – und verrät, dass er es aktuell nicht so eilig hat, eine neue Frau zu finden: "Ich bin schon bereit, jemanden kennenzulernen, aber ich will mir viel mehr Zeit lassen, […] als in den zwei vorherigen Beziehungen." Der 28-Jährige wolle sich aber derzeit vor allem auf seine Arbeit konzentrieren.

Obwohl der ehemalige Temptation Island-Verführer gegenüber Promiflash betont, im Guten mit Julia auseinandergegangen zu sein, lieferte sich das Ex-Paar nach der Trennung eine kleine Schlammschlacht im Netz. Zudem betont Diogo im Interview mit Bild: "Dass ich ihr die Freiheiten genommen habe, stimmt auch nicht. [...] Ich musste ihretwegen Drehs absagen oder früher gehen und auf Sachen verzichten, wie Freunde nach Hause einladen oder auf Events zu gehen."

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Vanessa und Diogo im Mai 2022

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre mit seiner Freundin Julia im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de